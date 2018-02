Udinese 1- Milan 1: non si molla niente!

febbraio 4th, 2018 | Published in Sport

L’Udinese si ripresenta in casa propria dopo la fortunata trasferta genoana e lo fa con un’avversario che, pur avendo perso la suggestività di altri tempi, è pur sempre il Milan. Il Milan che precede i bianconeri di 2 punti all’ottavo posto, ma che può contare su alcune individualità importanti, capaci di determinare e dettare le sorti dei match. Tra questi, da tenere d’occhio: l’ex enfant-prodige, ormai consolidato numero 1 rossonero Gigi Donnarumma, lo spagnolo tutto estro Suso e l’incostante ma brioso André Silva. Un Milan che si presenta ad Udine dopo aver vinto l’ultima di campionato disputata contro la Lazio e che aveva pareggiato, sempre contro la stessa, nei quarti di Coppa Italia.

In uno Stadio Friuli sold out, incorniciato dalle splendide Alpi Giulie e con l’aria invernale che si fa risentire, ci apprestiamo a commentare una delle partite più attese di questo girone di ritorno.

Gli highlights:

Le Formazioni.

Udinese: Bizzarri, Stryger,Danilo, Nuytinck, Zampano, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella, De Paul, Lasagna; a disposizione: Scuffet, Borsellini, Angella, Fofanà, Perica, Lopez, Pontisso, Hallfredsson, Widmer, Balic. Allenatore: Oddo.

Milan: Donnarumma, Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, André Silva, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma, Guarone, Mauri, Kalinic, Borini, Zapata, Montolivo, Musacchio, Antonelli, Bellanova, Cutrone, Locatelli. Allenatore: Gattuso.

Prima apparizione in maglia bianconera per Zamapano.

1’ Ci prova subito Suso.

L’Udinese e il Milan si scrutano, provando a spingere l’accelleratore.

9’ Ancora Suso ed è subito 1-0 Milan ! Un bellissimo tiro, con il pallone che va dritto sotto l’incrocio dei pali. Stadio Friuli ammutolito. Per il centrocampista spagnolo una pioggia di applausi.

La reazione dell’Udinese non tarda ad arrivare:

13’ Azione Bianconera con un filtrante per Lasagna che si gira e serve De Paul. L’argentino avrebbe tutto il tempo per prendere le misure e concludere a rete, ma impatta il pallone frettolosamente e spedisce al lato del palo di destra.

16’ Bel passaggio di De Paul a liberare Jankto, ma Lasagna, in posizione di offside, intercetta il pallone. L’arbitro interrompe il gioco.

17’ Scontro Behrami – Calhanoglu con il giocatore del Milan che ha la peggio. Punizione dalla ¾ concessa ma il giocatore del Milan spedisce sulla barriera.

18’ Altra occasione per l’Udinese. Cross al centro per Lasagna che non indirizza bene di testa. La sfera finisce nuovamente a lato della porta difesa da Gigi Donnarumma.

23’ Azione un po’ scomposta del Milan con André Silva che tenta il numero colpendo la palla di schiena dopo aver effettuato una sorta di avvitamento su sé stesso.

32’ Ammonito Behrami.

37’ Un velocissimo Lasagna impaurisce Donnarumma con un bel diagonale che però l’estremo difensore rossonero manda in angolo.

40’ Ammonito Calabria per un brutto fallo ai danni di Jankto.

42’ Splendida girata di De Paul che serve un assist al bacio per Lasagna. Ancora un’occasione sprecata!

L’Udinese conduce il gioco proponendo un calcio di rimessa ma non riuscendo ad essere molto concreta sotto porta.

Fine primo tempo.

Inizio secondo tempo.

51’ Occasionissima Udinese! De Paul allunga un pallone per Lasagna ma l’attaccante viene anticipato dai difensori milanisti.

53’ Ennesima occasione per André Silva servito dal cross di Suso.

54’ La sfortuna perseguita Kevin Lasagna: ennesimo tentativo per lui, ma a quanto pare oggi non è giornata.

57’ Nuytinck si oppone al tentativo di Calhanoglu.

63’ Guizzo di André Silva che tenta una mezza girata al volo.

Secondo tempo molto movimentato, con rapidi cambi di fronti e frequenti incursioni offensive da entrambi i lati, senza però arrivare a concludere nulla.

64’ Sostituzione Udinese: entra Widmer, esce Pezzella.

65’ Behrami prova a fare tutto da sé: lo svizzero si mangia in dribbling metà difesa rossonera, poi guadagna un’angolo.

66’ Kessie lascia sfilare il pallone che arriva centralmente per Calhanoglu. Bizzarri devia il tiro in angolo.

Sostituzione Udinese: fuori De Paul, entra Maxi Lopez.

67’ Doppia ammonizione per Calabria che lascia il terreno di gioco.

69’ Occasionissima Udinese ! Maxi Lopez non impatta un pallone praticamente già entrato e si mangia il gol del pareggio

70’ Donnarumma esce dall’area piccola e Lasagna per poco non fa il colpaccio !

71’ Sostituzione Milan: esce Bonaventura entra Antonelli.

72’Gattuso sostituisce un’inconcludente André Silva con Kalinic.

73’ Sostituzione Udinese: entra Balic al posto di Behrami.

74’ Altra occasione per Maxi ! Ma Donnarrumma esce e ferma tutto.

75’ Ed eccolo finalmente il gol di Lasagna ! 1-1 Udinese. Complimenti ai bianconeri che non hanno mai mollato la presa del match. Grande motivazione e spirito di squadra per i ragazzi di Oddo che, lo possiamo dire, giocano col cuore.

78’ Altra sostituzione Milan: esce Calhanoglu entra Borini.

79’ Grande deviazione di Balic sul tiro di Kessie ! Angolo per il Milan.

84’ Ammonito anche Danilo.

L’arbitro concede una punizione da fuori per il Milan. Suso calcia rasoterra contro la barriera.

Concessi 3’ di recupero

90’ Triplice fischio.

Il gol dell’Udinese viene attribuito a Donnarumma (autogol). Sua la deviazione decisiva.

Udinese – Milan si conclude su punteggio di 1-1.

