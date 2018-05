Anche gli atleti Friulani a Cremona per il Salone del cavallo americano

maggio 22nd, 2018 | Published in Sport

Tutto pronto a Cremona per la kermesse di monta western in programma dal 25 al 27 maggio. Grande entusiasmo per l’inizio della manifestazione che ha riscosso l’interesse di molti giovani atleti friulani (tra i quali anche i detentori di titoli regionali e nazionali FiteTrek Ante) i quali non si lasceranno sfuggire l’occasione di vivere un fine settimana in full-immersion nel mondo western, tra stand di materiale tecnico, esibizioni e gare federali. Di particolare interesse Il Campionato Europeo NBHA (National Barrel Horse Association) con le finali sabato 26 sera e la Coppa Europa a Team di Barrel Racing di domenica 27.

